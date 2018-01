Países da Otan ficarão no Iraque, diz Rumsfeld Praticamente todos os países-membros da Otan que mantêm tropas no Iraque lá em 2004, disse o secretário de Defesa dos EUA Donald Rumsfeld. Numa entrevista concedida após dois dias de conversações com os aliados na Otan, Rumsfeld se disse ?encorajado? pelo apoio aos esforços dos EUA no Iraque, a despeito dos ataques recentes da resistência. Ele disse que 18 dos 26 países da aliança militar - incluindo sete que serão incluídos formalmente ano que vem - mantêm tropas em operação no Iraque. São cerca de 24.000 homens, contra 130.000 soldados americanos. ?A maioria, se não todos?, comprometeu-se a ficar, disse ele.