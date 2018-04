Países da UE formalizam missão civil no Kosovo

Os países da União Européia deram sinal verde ao início de sua missão civil no Kosovo, com a qual pretendem contribuir para a estabilização do território na nova etapa que se aproxima. Nenhum país quebrou o "procedimento de silêncio" - que vencia nesta madrugada - aberto para a aprovação tácita do plano operacional da missão, cujas primeiras equipes chegarão ao Kosovo em uma ou duas semanas. A missão "Eulex Kosovo" é a operação civil mais importante das empreendidas até agora pela UE como parte de sua política de segurança e defesa e contará com a participação de cerca de 2.000 especialistas, entre policiais, juízes, promotores e agentes alfandegários principalmente.