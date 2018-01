Países da UE iniciam negociações para se aproximarem de Cuba

BRUXELAS - Os ministros das Relações Exteriores dos 28 países da União Europeia (UE) decidiram nesta segunda-feira, 10, em Bruxelas dar início às negociações para estreitar as relações com Cuba.

Segundo a alta representante para Assuntos Exteriores e Políticas de Segurança da UE, Catherine Ashton, qualquer avanço dependerá da determinação do regime cubano em dar continuidade às reformas para abrir a economia e cobrou respeito aos direitos humanos fundamentais pelo governo de Havana.

A UE retomou contatos com Cuba em 2008, dois anos depois de Raúl Castro assumir a presidência e dar início a uma série reformas.

Enquanto as relações dos Estados Unidos com Cuba são marcadas por um duro embargo comercial imposto há 52 anos, as nações europeias negociam há muito tempo com a ilha e milhões de europeus viajam para as praias cubanas a cada ano.

Ashton fez as declarações durante a reunião dos 28 chanceleres da União Europeia, que começou nesta segunda-feira em Bruxelas e tem como tema central a crise na Ucrânia./ AP