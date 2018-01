Países do Conselho da Europa assinam abolição da pena de morte Delegados de 36 dos 44 países do Conselho da Europa, reunidos em Vilnius, capital da Lituânia, se comprometeram hoje em abolir a pena de morte em todas as suas circunstâncias, inclusive em tempo de guerra. A pena capital já foi eliminada na vasta maioria dos 44 países que formam a principal organização de direitos humanos da Europa, embora em alguns deles ela ainda seja permitida em casos extremos. Um protocolo assinado hoje estabelece a proibição total da pena de morte nos países participantes. Rússia, Turquia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Albânia, Armênia e Azerbaidjão se recusaram a assinar o documento. "Este será um passo decisivo em direção à abolição total da pena de morte", disse Walter Schwimmer, secretário-geral da organização. A Rússia e a Turquia são os únicos países do Conselho da Europa que não assinaram o documento original que abole a pena de morte em quase todos os casos - exceto durante guerras, ameaças iminentes de guerra e em outras circunstâncias extremas. Mas os dois países têm evitado aplicar as execuções nos anos recentes. A última execução realizada em um país do Conselho da Europa foi na Ucrânia, em 1997.