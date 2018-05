Países do Golfo pedem saída de líder do Iêmen

O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - bloco integrado por Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Omã e Bahrein - pediu ontem que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, deixe o poder imediatamente. Em seu lugar, assumiria o governo o atual vice-presidente iemenita, Abdarabu Mansur Hadi.

A declaração do CCG foi feita após uma reunião do grupo em Riad. Segundo o comunicado final da cúpula, deve ser formado no Iêmen um "governo de unidade nacional, sob o comando da oposição". A transmissão do poder, disse o bloco, deverá ser feita de forma "rápida e segura", evitando que o país "dirija-se a um desastre". Há dois meses, partidos de oposição de líderes tribais pedem a saída de Saleh. / AP