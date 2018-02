Países do Golfo temem guerra civil no Iraque Os países árabes pediram nesta sexta-feira pelo fim dos combates entre as forças da coalizão e os guerrilheiros sunitas e xiitas no Iraque, temendo que uma guerra civil ocorra no país. O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que reúne Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein e Omã, alertou que a degradação da situação atual poderia conduzir ao caos e à guerra civil. O secretário-geral da entidade, Abdel Rahman Al-Attiya, pediu às duas partes o fim imediato das hostilidades e a valorização do interesse nacional sobre outros temas.