Países do Leste Europeu recusam refugiados chechenos Desde os ataques ao teatro em Moscou por parte de rebeldes da Chechênia, no mês passado, os países do Leste Europeu estão dificultando a entrada de refugiados chechenos em seus territórios. A denúncia foi feita hoje pelo escritório da ONU para refugiados, ao alertar aos países que recusam refugiados, que podem estar violando as regras internacionais de proteção aos imigrantes. Segundo a ONU, o governo da Lituânia impediu, nesta semana, a entrada de 26 chechenos e os enviaram para a Bielorússia. De lá, pelo menos 17 deles foram enviados em trem para Moscou. " Até agora não sabemos onde esse grupo está ", afirmou um representante da ONU para refugiados. Na Polônia, dezenos de chechenos estão sendo impedidos de entrarem pela fronteira leste do país e estão sendo devolvidos às autoridades dos países vizinhos. A ONU não descarta que isso esteja ocorrendo em outros países da região. "Estamos pedindo explicações aos governos da Polônia e da Lituânia. Entendemos as preocupações legítimas sobre a segurança depois dos ataques em Moscou, mas temos que ter em mente que ao se recusar a aceitar refugiados, os governos podem estar colocando essas pessoas em risco ", afirmou a ONU. Somente neste ano, os poloneses receberam mais de 1,6 mil refugiados da chechênia, mas foi somente depois dos ataques em Moscou que Varsóvia teriam implementado um política mais restritiva. Tanto a Polônia como a Lituânia estão entre os países candidatos a fazer parte da União Européia (UE). Para especialistas, seus esforços para controlar suas fronteiras pode estar sendo uma demonstração à Bruxelas de que estão dispostos a impedir a entrada de estrangeiros ilegais no bloco, uma das constantes preocupações de países como a Alemanha, Itália, Reino Unidos e França.