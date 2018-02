Países do Pacífico alertam para tsunami

Embora seja difícil prever, não se espera que o tsunami seja tão devastador quanto as ondas geradas pelo maior tremor da história, de 9,5 graus, que atingiu a mesma região do Chile em 1960. Na ocasião, foram mortas 140 pessoas no Japão, 61 no Havaí e 32 nas Filipinas.

Hoje, a maior parte dos países, à espera de novas informações, não determinou evacuações, preferindo apenas pedir às pessoas que vivem em áreas mais baixas que fiquem atentas a novas informações. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico no Havaí avisou que é possível que haja um tsunami no Pacífico Norte, que poderia atingir a Costa Oeste dos EUA e o Alasca.

"Os registros do nível do mar confirmam que um tsunami foi gerado e pode causar amplos estragos", informou o centro em boletim divulgado após o tremor. "As autoridades devem tomar medidas apropriadas para responderem a essa ameaça."

Alguns países do Pacífico localizados na área de alerta foram fortemente prejudicados por um tsunami em 29 de setembro do ano passado, provocado por um abalo de 8,3 graus que matou 34 pessoas na Samoa Americana, 183 na Samoa e nove em Tonga. Cientistas disseram depois que as ondas chegaram a ter 14 metros.

Mas o tsunami gerado pelo abalo de hoje deve ser bem menor, já que o tremor em si não foi tão forte. A rede de televisão japonesa NHK citou especialistas em terremoto que teriam afirmado que as ondas deverão ter apenas dezenas de centímetros e podem chegar ao país em 22 horas. Um tsunami de 28 centímetros foi registrado após um terremoto de magnitude 8,4 ocorrido perto do Chile em 2001.

A Agência Meteorológica do Japão disse que ainda investiga a probabilidade de tsunami, mas não emitiu um alerta costeiro oficial. A Austrália, por sua vez, foi colocada em observação para tsunamis. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas emitiu um alerta de nível baixo, afirmando que as pessoas devem esperar mais notificações, e não recomendou evacuações.

A presidente do Chile, Michele Bachelet, afirmou que o número de mortos no país chega a 78. Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos. Imagens de televisão mostram prédios e casas destruídos e alguns edifícios em chamas em Concepción, a segunda maior cidade chilena, localizada a 115 quilômetros do epicentro do abalo. Pessoas feridas estendem-se pelo chão ou em macas, e serviços de telefonia e de fornecimento de água e eletricidade foram cortados. Muitas rodovias também teriam sido bloqueadas.

Bachelet declarou "estado de catástrofe" na região central do país e pediu calma à população. As informações são da Associated Press.