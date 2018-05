Países em conflito abrigam 25% da população do planeta Uma em cada quatro pessoas no mundo vive em países afetados por conflitos ou pela criminalidade, nos quais a recuperação econômica tardará cerca de 30 anos depois de paz firmada e de segurança pública restaurada. No total, 1,5 bilhão de pessoas. A constatação emergiu no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2011, no qual o Banco Mundial se desviou ligeiramente de seu próprio mandato para buscar uma nova abordagem dos organismos internacionais sobre a prevenção e a solução dos conflitos e a reconstrução das economias e da cidadania.