Países em conflito abrigam 25% da população do planeta

CORRESPONDENTE/ WASHINGTON

Uma em cada quatro pessoas no mundo vive em países afetados por conflitos ou pela criminalidade, nos quais a recuperação econômica tardará cerca de 30 anos depois de paz firmada e de segurança pública restaurada. No total, 1,5 bilhão de pessoas. A constatação emergiu no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2011, no qual o Banco Mundial se desviou ligeiramente de seu próprio mandato para buscar uma nova abordagem dos organismos internacionais sobre a prevenção e a solução dos conflitos e a reconstrução das economias e da cidadania.

"Nenhum desses países (conflagrados) conseguiu alcançar um único dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (de redução da pobreza)", concluiu o estudo. "Regiões com repetidos ciclos de violência nos últimos 60 anos mantêm indicadores humanos estancados e crescimento econômico em perigo."

O relatório constatou terem sido relativamente eficientes os esforços dos organismos de Bretton Woods - Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial - para a pacificação e a reconstrução de países envolvidos em guerras entre Estados e guerras civis no século 20. Entretanto, verificou que, no final do século, esse tipo de conflito diminuiu. No século 21, alertou o documento, novas ameaças surgiram: a criminalidade das gangues e do narcotráfico, os distúrbios civis decorrentes de crises econômicas e o terrorismo.

Dos casos verificados nos últimos dez anos, 90% dos conflitos surgiram em países que já haviam experimentado esses dramas nas três décadas anteriores. "Muitos países que negociaram com sucesso acordos políticos e de paz, como El Salvador, Guatemala e África do Sul, agora se vêm às voltas com a criminalidade, que afeta seu desenvolvimento", informa o relatório.

Os conflitos resultam tanto de pressões populares pela democratização no Oriente Médio e no Norte da África, como no caso da Líbia, como também de ações claramente criminosas. O Banco Mundial cita aos delinquentes incitadores da violência política em períodos eleitorais na Jamaica e no Quênia, os piratas da Somália, a ação de movimentos ideológicos internacionais (Taleban e Al-Qaeda) no Afeganistão e no Paquistão e as redes do narcotráfico.

Solução. O Banco Mundial alerta para a necessidade de reforçar instituições e sistemas de governos legítimos em países politicamente frágeis como meio de acabar com ciclos de violência. Recomenda também aos países que não ignorem áreas de violência e cidadãos excluídos. Mas, igualmente, insiste na necessidade de os organismos financeiros internacionais se adaptarem à essência dos conflitos deste século, Os moldes criados para fazer frente à violência no século 20 já não servem.

CONCLUSÕES

Prejuízo - Guerras civis custam em média 30 anos de crescimento a um país em desenvolvimento de médio porte. Demora 20 anos para o volume de comércio se recuperar depois de cessado o conflito

Refugiados - Número de deslocados por conflitos triplicou em 30 anos. Quase 75% se abrigam em países vizinhos

Terror - Ataques em países ocidentais provocaram mais de 80% das vítimas do terrorismo nos últimos dez anos

Sequelas mundiais - Alguns conflitos nacionais provocam efeitos negativos para a economia de todo o mundo. Estudo aponta a variação do preço do petróleo como uma das principais "consequências globais"