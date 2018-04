Países esperam mostrar isolamento da Rússia

O Conselho de Segurança pode reafirmar seu compromisso com a integralidade territorial da Ucrânia e considerar que o referendo "não tem validade e não pode formar a base para qualquer alteração de status da Crimeia". A resolução, patrocinada pelos Estados Unidos, deve receber a rejeição da Rússia, membro permanente do Conselho.

A embaixadora dos Estados Unidos Samantha Power afirmou que a resolução é destinada a "mostrar a extensão do isolamento da Rússia enquanto ela persegue um caminho não-pacífico". Os países que defendem a unidade da Ucrânia estão certos de que 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança devem votar "sim" e esperam que a China, um forte aliado da Rússia, se abstenha. A China é sensível a temas de unidade territorial por conta do Tibete e o embaixador da China na ONU, Liu Jieyi, reiterou apoio à soberania ucraniana e à não interferência em assuntos internos de outros países.

O Conselho de Segurança teve seis reuniões sobre a Ucrânia em menos de duas semanas, mas não conseguiu tomar nenhuma ação por conta do poder de veto da Rússia. Um encontro de mais de seis horas em Londres nesta sexta-feira entre o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, falhou em adiar o referendo. Fonte: Associated Press.