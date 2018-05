Países exigem garantias do Irã sobre programa nuclear Membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Alemanha exigem que o Irã dê garantias definitivas de que seu programa nuclear não tem fins militares para, assim, o país conseguir reconquistar a confiança internacional. No entanto, depois de dez horas de negociações em Genebra, a única resposta que o grupo obteve do Irã é que o país não desistirá de seu direito de enriquecer urânio.