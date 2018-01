Países latino-americanos condenam escalada de violência nas manifestações na Venezuela

BRASÍLIA – Os governos de 11 países latino-americanos condenaram em uma nota nesta sexta-feira, 21, a escalada da violência nas manifestações na Venezuela. “Os governos de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai condenam energicamente a violência desencadeada em 19 de abril na Venezuela e lamentam a perda de mais vidas”, diz o comunicado divulgado pelo Itamaraty.

Os países signatários apoiam a declaração do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que pede a redução da polarização no país em favor do povo venezuelano. Eles também pedem que as autoridades venezuelanas adotem medidas para garantir os direitos fundamentais e a preservação da paz social.

“É imperativo que a Venezuela retome o caminho da institucionalidade democrática e seu governo defina as datas para o cumprimento do cronograma eleitoral, liberte os presos políticos e garanta a separação dos poderes constitucionais”, pede a nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na noite de quinta-feira, um homem foi morto em uma manifestação na capital da Venezuela, segundo o prefeito de Sucre, Carlos Ocariz. Com isso, o número de vítimas mortais na onda de protestos contra o governo de Nicolás Maduro subiu para nove.