Países Não-Alinhados apóiam programa nuclear do Irã Mais de cem Países Não-Alinhados manifestaram apoio ao direito do Irã ter acesso ao uso pacífico de energia nuclear. O apoio é importante para o Irã, que está em um impasse com o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por sua recusa em congelar o programa de enriquecimento de urânio. Funcionários iranianos graduados informaram hoje que o apoio das 120 nações que fazem parte do Movimento dos Países Não-Alinhados é bem-vindo. O chanceler do Irã, Manouchehr Mottaki, disse que o apoio obtido por Teerã na conferência dos Não-Alinhados, que ocorre nestes dias na capital iraniana, contradiz as afirmações de que a comunidade internacional se opõe ao programa nuclear do Irã. Teerã afirma que pretende dominar a tecnologia para enriquecer urânio com o objetivo de obter combustível nuclear. O urânio enriquecido pode ser usado tanto como combustível de usinas nucleares que geram eletricidade quanto na produção de armas atômicas.