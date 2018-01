Países oferecem garantia a quem exportar para o Iraque Dezesseis nações, incluindo EUA, Japão e algumas nações européias, concordaram em garantir o pagamento de US$ 2,4 bilhões para exportações destinadas ao Iraque, num esforço para reativar a economia do país. O ministro interino de Comércio do Iraque, Ali Abdul-Amir Allawi, disse que o acordo será para o país o que o Plano Marshall foi para a Europa após a II Guerra Mundial. O tratado foi assinado em Roma pela Autoridade Provisória iraquiana, bancos de exportação estatais dos 16 países envolvidos e o Banco Comercial do Iraque.