Países pobres terão mais 1 bilhão de habitantes em 2015 Em 2015, os países em desenvolvimento estarão povoados por 1 bilhão de pessoas a mais, apesar de o ritmo de crescimento demográfico mundial estar se tornando mais moderado, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Os estudos demográficos revelam que o crescimento mais veloz se registra nas nações menos desenvolvidas, onde se espera que a população triplique nos próximos 50 anos, passando de 658 milhões a 1,8 bilhão de pessoas. As declarações de Annan fazem parte do discurso que será pronunciado amanhã perante a Assembléia Geral da ONU, por ocasião do Dia Mundial da População. Durante sua intervenção, que foi comunicada hoje na apresentação, em Roma, da campanha da gravidez segura, Annan destaca que a saúde reprodutiva "é um elemento chave na luta contra a pobreza". Segundo ele, "o índice de natalidade está diminuindo mais rapidamente do que o previsto em muitos países em desenvolvimento, enquanto o crescimento da população está se tornando mais lento. Este círculo, por sua vez, possibilita um posterior progresso". No que diz respeito aos indivíduos e aos casais, se lhes é oferecida uma verdadeira oportunidade de escolha, muitos decidem ter famílias mais reduzidas e mais saudáveis e investir mais no futuro de cada criança, acrescenta Annan. Por esse motivo existem menos pessoas a cargo das famílias e a taxa de fertilidade se traduz num potencial de crescimento econômico no curso de uma geração. O secretário-geral da ONU também afirmou que a África subsaariana e o sul da Ásia devem colocar em prática políticas econômicas e sociais "que requeiram mais investimentos nos setores de saúde e educação". Com base nisso, Annan exortou a "mobilizar os recursos e a vontade política para trabalhar pela saúde reprodutiva e como um meio para construir uma família mais saudável, mais forte e mais próspera".