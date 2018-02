Países podem fechar o acordo do TPP até o final de 2013

"Nós podemos, devemos e vamos trabalhar com todas as questões difíceis que permanecem", afirmou Pritzker em um discurso para líderes empresariais em Cingapura, depois de participar da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, na Indonésia. "Nós temos força e estamos no caminho certo para fechar o acordo da Parceria do TPP até o final do ano", completou, se referindo à data de conclusão apontada como uma meta "ambiciosa."

Seus comentários foram feitos após os negociadores de economias díspares, como Estados Unidos, Japão, Malásia e Vietnã, concluíram nesta terça-feira a sua última rodada de negociações sobre a parceria TPP.

A parceria estabeleceria um acordo de livre comércio tradicional, com tarifas mais baixas entre os países participantes, embora as autoridades digam que as negociações foram complicadas pela adição de novas disposições que vão além do comércio entre fronteiras e se referem à realização de negócios entre os países membros. Fonte: Dow Jones Newswires.