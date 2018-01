Países podem punir regime norte-coreano Diplomatas do Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos, reunidos em Tóquio, lançaram hoje um apelo à Coréia do Norte para que desmantele seu programa nuclear "de uma forma rápida e verificável", caso contrário esses países podem propor algum tipo de sanção contra o regime de Pyongyang, como, por exemplo, cortar o suprimento de petróleo acertado em um acordo de 1994.