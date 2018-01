Países prometem US$ 4,4 bi para o Afeganistão Vários países firmam na quinta-feira um acordo para destinar US$ 4,4 bilhões em ajuda para o Afeganistão até o ano que vem, anunciou o ministro afegão das Finanças, Ashraf Ghani, na 3ª Conferência de Doadores para o Afeganistão. Para o período 2005-2008, serão doados outros US$ 8,2 bilhões. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, afirmou, na conferência, que o Afeganistão "é uma prioridade para Washington". "Sabemos quais são nossas obrigações e elas serão cumpridas." Os EUA doaram US$ 1 bilhão ao país. O presidente afegão, Hamid Karzai, destacou a importância das doações, principalmente para os programas de combate à produção de drogas no país.