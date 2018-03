Países propõem alívio de sanções comerciais Diplomatas ocidentais disseram ontem que as grandes potências querem aliviar as sanções sobre o comércio de ouro e outros metais preciosos com o Irã em troca do fechamento da usina de enriquecimento de urânio de Fordow. A oferta será apresentada em negociações, no dia 26, em Almaty, no Casaquistão. O Irã nega que esteja buscando armas atômicas e se recusa a suspender seu programa nuclear.