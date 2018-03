Países protestam por ataque dos EUA Os governos da Síria e do Iraque protestaram ontem contra o ataque realizado por militares americanos no lado sírio da fronteira entre os dois países, no domingo, matando oito pessoas. Os EUA "violaram a soberania de um país e mataram inocentes", disse a conselheira presidencial síria, Bouthaina Shaaban. O Iraque enviou reclamação a Washington, enquanto a Síria protestou na ONU.