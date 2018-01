Países querem ação política da ONU no Iraque Muitos membros do Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas querem que a entidade tenha um papel político no futuro do Iraque, e desaprovam as tarefas concebidas por Estados Unidos e Grã-Bretanha para a ONU. Em conversas informais na representação diplomática britânica na ONU, muitos embaixadores apoiaram a realização de uma conferência sobre o pós-guerra no Iraque, similar à que levou à formação do governo interino no Afeganistão. "(A conferência) goza de amplo apoio", disse o embaixador da Rússia na ONU, Sergey Lavrov. O embaixador do Chile, Gabriel Valdes, disse que a maioria dos membros do Conselho de Segurança quer que a ONU tenha um papel político no Iraque, uma posição que se choca com as declarações do presidente dos EUA, George W. Bush, e do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair. Ambos falam que a ONU terá um papel "vital" na reconstrução do Iraque, mas aparentemente isso se limita a tarefas de assistência humanitária e aprovação de resoluções que "endossem" uma administração pós-guerra. Quando pressionado para definir o papel da ONU, Bush disse que, além da ajuda humanitária e da arrecadação de fundos, a organização poderá dar sugestões sobre a composição da autoridade interina do Iraque. Veja o especial :