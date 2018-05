Países rejeitam força para libertar coreanos no Afeganistão

A Coréia do Sul e os Estados Unidos acertaram na quinta-feira não utilizar a força para libertar 21 sul-coreanos mantidos reféns no Afeganistão, mas soldados afegãos avisaram sobre uma possível ofensiva na área onde estão os sequestrados. Há duas semanas, o Taliban capturou 23 voluntários cristãos da Coréia do Sul, 18 deles mulheres, na Província de Ghazni (sudoeste de Cabul), e mais tarde matou dois deles. A milícia islâmica ameaçou executar outros reféns se não forem libertados membros do grupo detidos pelas autoridades do país. O ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Song Min-soon, e o vice-secretário de Estado dos EUA, John Negroponte, reuniram-se na quinta-feira em meio a um fórum de segurança regional realizado nas Filipinas. "Eles acertaram que os dois países não usarão qualquer tipo de medida de força", afirmou um diplomata da Coréia do Sul. O corpo de Shim Sung-min, 29, o segundo dos reféns sul-coreanos a ser morto, desembarcou na Coréia do Sul na quinta-feira. Os outros 21 reféns continuam vivos, mas duas das mulheres encontram-se gravemente doentes e podem morrer, disse um porta-voz do Taliban na quarta-feira. O governo afegão recusa-se a atender à exigência dos sequestradores. Na quarta-feira, helicópteros do Exército espalharam panfletos em vários dos distritos da Província de Ghazni advertindo sobre a realização de uma operação militar nas "próximas semanas". Mas o Ministério de Defesa do país afirmou tratar-se de uma operação de rotina, sem relação com o sequestro. O sul-coreano Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), pediu ao presidente paquistanês, Pervez Musharraf, que ajude a libertar os reféns. Um porta-voz da Presidência do Paquistão respondeu que o governo não mantém vínculos ou contatos com o Taliban. Autoridades afegãs acusam o Paquistão de dar apoio, secretamente, ao grupo islâmico, acusação essa rechaçada pelos paquistaneses. Oito parlamentares sul-coreanos partiram rumo aos EUA a fim de convencer o governo norte-americano a ajudar na solução do impasse. Os EUA afirmam não fazer concessões a terroristas. (Com reportagem de Sayed Salahuddin e Hamid Shalizi em Cabul, John Ruwitch em Manila e Jon Herskovitz em Seul)