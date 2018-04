Países tiram seus cidadãos do Egito O Itamaraty afirma que já retirou turistas do Egito. Mas brasileiros acusam o governo de não ter um plano de ajuda para os visitantes que ontem continuavam presos em hotéis do Cairo. Segundo a embaixada brasileira no Egito, um primeiro grupo de turistas foi levado no sábado para a Espanha. O Itamaraty afirma estar à disposição para ajudar a quem solicitar a retirada. Estima-se que cerca de 200 brasileiros residam no Egito.