Países vão compartilhar amostras de vírus da gripe Depois de quatro anos de complicadas negociações, um acordo por meio do qual os países se comprometem a compartilhar amostras de vírus da gripe foi alcançado na manhã deste sábado, anunciou em Genebra a Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a entidade multilateral, diplomatas passaram a madrugada ajustando os últimos detalhes do acordo e o finalizaram na manhã de hoje. A expectativa é de que o acordo seja ratificado na reunião anual da OMS marcada para o mês que vem em Genebra.