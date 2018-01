"Paixão de Cristo" leva homem a confessar assassinato Depois de assistir à versão cinematográfica de Mel Gibson para as últimas horas de vida de Jesus Cristo e conversar com um amigo da família, Dan R. Leach procurou a chefatura do condado de Fort Bend: ele queria confessar o assassinato de Ashley Nicole Wilson, disse o detetive Mike Kubricht. Dan, de 21 anos ficou abalado ao assistir Paixão de Cristo e consultou um conselheiro espiritual para tomar a decisão. Não fosse a confissão, Dan jamais seria preso. Um médico-legista determinara que a morte da moça foi um suicídio por enforcamento. O corpo de Ashley foi encontrado em 19 de janeiro em seu apartamento, nos arredores de Richmond, a sudoeste de Houston. Todas as evidências indicavam suicídio, disse Kubricht. A jovem de 19 anos também vinha tomando antidepressivos depois de descobrir que estava grávida. A gravidez aparentemente foi o motivo do assassinato, prosseguiu o detetive. Leach acreditava ser o responsável e não queria criar uma criança. Leach, de 21 anos, vestiu luvas e não deixou nenhuma amostra de seu DNA na cena do crime, comentou Kubricht. "Ele foi realmente muito meticuloso. Foi (um crime) muito bem planejado e muito bem executado." Em virtude da confissão, Leach foi detido na terça-feira, um dia depois de seu indiciamento. A fiança foi estipulada em US$ 100.000. Se for considerado culpado, ele poderá ser condenado à prisão perpétua. "Algo dito a ele (pelo conselheiro espiritual), somado ao filme, pode ter feito com que Leach acreditasse que precisasse confessar seu crime e pagar por ele para ter sua redenção."