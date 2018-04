Palácio britânico era vasculhado à caça de escutas--testemunha Agentes dos serviços de segurança britânicos vasculhavam constantemente o Palácio de Buckingham, residência da rainha Elizabeth 2a em Londres, à procura de aparelhos de escuta, afirmou o ex-secretário particular dela na terça-feira, durante a investigação sobre a morte da princesa Diana. As verificações realizavam-se para garantir que as conversas e os telefonemas da família real e de seus empregados não fossem vigiados, disse Robert Fellowes. Fellowes, o mais importante funcionário ou ex-funcionário da família real a testemunhar durante a investigação sobre as mortes de Diana e do namorado dela, Dodi al-Fayed, também negou os boatos de que esteve em Paris na noite em que os dois morreram e de que teria ajudado a tramar o "assassinato" deles. O pai de Dodi, Mohamed al-Fayed, dono da loja de departamentos Harrods, diz que seu filho e Diana foram mortos pelos serviços de segurança britânicos por ordem do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth e ex-sogro da princesa. Fayed acredita que Philip ordenou o suposto assassinato porque a família real não desejava que a mãe do futuro rei da Inglaterra tivesse uma criança com o filho dele. O empresário afirma que o corpo de Diana foi embalsamado para apagar as provas sobre a gravidez dela. Segundo o pai de Dodi, Fellowes, que se casou com Jane, irmã de Diana, estava em Paris à frente do centro de comunicações da embaixada britânica e enviou mensagens para os serviços secretos na noite em que a princesa morreu, em agosto de 1997, após o carro em que ela estava ter colidido dentro de um túnel. "Foi sugerido que o senhor teve uma participação importante no assassinato de sua cunhada", afirmou o advogado Ian Burnett a Fellowes. Questionado sobre se esteve em Paris naquela noite, Fellowes respondeu: "Não". Ele disse que, no dia em questão, assistiu a uma apresentação realizada dentro de uma igreja de Norfolk, leste da Inglaterra. Fellowes, secretário particular da rainha de 1990 a 1999, revelou que os cômodos do Palácio de Buckingham eram vasculhados regularmente por agentes do M15 à procura de escutas. "Precisávamos nos certificar, de tempos em tempos, de que não havia nenhuma escuta telefônica ali", afirmou, quando comentou sobre o fato de duas conversas mantidas em telefones do palácio terem vazado --uma de Diana e uma do príncipe Charles. "Os cômodos onde a rainha e seus secretários particulares deliberavam eram vasculhados regularmente", acrescentou. A investigação, que custou até agora 6 milhões de libras (11,7 milhões de dólares), mergulhará mais profundamente no mundo das agências de inteligência quando Richard Dearlove, ex-chefe do Serviço Secreto de Inteligência (SIS), testemunhar, no dia 20 de fevereiro. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha afirmou que o serviço recebia com satisfação a oportunidade de "refutar as acusações sobre o envolvimento do SIS no acidente que provocou a morte da princesa de Gales e do senhor al-Fayed."