Palácio de Buckingham confirma que Margaret será cremada O corpo da princesa Margaret será cremado, informou hoje o Palácio de Buckingham, confirmando uma quebra na tradição real britânica. De acordo com um porta-voz do palácio, a cremação, que era um desejo conhecido da princesa, será realizada no Crematório Slough depois dos serviços funerários que ocorrerão na próxima sexta-feira na capela St. George, no Castelo de Windsor. As cinzas de Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II, permanecerá em um recipiente no altar da capela. Nenhum membro da família real participará da cerimônia de cremação. Margaret morreu no último sábado depois de ter sofrido um terceiro derrame e por problemas de coração.