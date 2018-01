Palácio de Buckingham toca hino nacional espanhol em homenagem a vítimas A guarda real do Palácio de Buckingham interpretou neste domingo (14) o hino nacional da Espanha em homenagem às vítimas dos atentados extremistas da última quinta-feira contra Madri. A "Marcha Real" foi interpretada durante a cerimônia de troca de guarda, que foi presenciada pelo embaixador espanhol em Londres, o marquês de Tamarón, e observada por centenas de pessoas reunidas em frente ao palácio. "Todo o povo espanhol está agradecido pelo apoio inglês. É uma demonstração de solidariedade", comentou Julio Iglesias, um empresário espanhol de 31 anos de idade homônimo do famoso cantor. A decisão de tocar o hino espanhol foi tomada pelo Palácio de Buckingham com aprovação da rainha Elizabeth II, disse uma porta-voz palaciana. Segundo ela, a atitude é "um reconhecimento da tragédia sofrida pelo povo espanhol e tem o objetivo de manifestar solidariedade". Depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, os guardas do Palácio de Buckingham tocaram o hino nacional americano durante a cerimônia de troca de guard