Palácio não comenta possível convite a estilista brasileira para casamento real

LONDRES - A assessoria de imprensa da família real britânica não quis confirmar ou negar que a estilista brasileira Daniella Helayel esteja entre os 1,9 mil convidados para a cerimônia religiosa do casamento entre o príncipe William e Kate Middleton na sexta, 29 de abril.

Jornais britânicos publicaram nos últimos dias especulações que davam conta de que a brasileira teria sido convidada e, segundo as publicações, isso poderia ser uma pista sobre a tão discutida autoria do vestido de noiva.

A marca Issa, criada por Helayel, está entre as favoritas de Middleton e foi alçada à fama internacional depois que a futura princesa anunciou o noivado usando um de seus vestidos.

Mas a mídia britânica não vê Helayel como possível estilista responsável pelo vestido de noiva, já que para a maior parte dos especialistas em moda e realeza, a tarefa só poderia ser executada por um britânico.

'Talento britânico'

Um artigo publicado no domingo pelo Observer diz que "uma coisa é certa, Middleton terá de escolher um estilista britânico, então talentos domésticos em ascensão estão interessados em descobrir qual será sua escolha". Entre os nomes mais cotados estão Sarah Burton, da griffe Alexander McQueen, Bruce Oldfield, Phillipa Lepley, Alice Temperley e Sophie Cranston.

Apesar disso, o Telegraph afirma que um possível convite para o casamento pode indicar que um dos três vestidos que serão usados por Kate Middleton na sexta-feira poderia ter a assinatura de Helayel.

Espera-se que a noiva troque de roupa para a recepção após aparecer na sacada do Palácio de Buckingham vestida de noiva. Para o evento noturno, também deve haver um novo vestido.

O modelo escolhido por Kate Middleton para o momento em que viajar para sua lua-de-mel, no dia seguinte ao casamento, também gera especulação no mundo da moda britânico.

O único brasileiro confirmado como convidado do casamento real é o embaixador do Brasil no Reino Unido, Roberto Jaguaribe.

