Palácio real do Japão pede à mídia que dê paz à princesa A Agência do Cerimonial Imperial pediu, hoje, à mídia para refrear-se na procura por fotos e imagens da princesa Masako, permitindo-lhe ter um ?ambiente de paz?, enquanto ela procura se recuperar do estresse. Masako está sob a calorosa efusão de simpatia do público ? e afogada em cobertura da mídia ? desde que seu marido, o príncipe herdeiro Naruhito sugeriu, no mês passado, que funcionários palacianos eram os responsáveis por sua saúde precária. Admitindo que sua mulher tem tido problemas para ajustar-se à vida do palácio e está extenuada pelas pressões para ter um filho do sexo masculino, o príncipe disse que se tem negado à princesa o direito de ser ela mesma. Masako, de 40 anos, está longe dos olhos do público desde dezembro, quando os funcionários palacianos anunciaram que ela tinha herpes-zoster, uma doença virótica relacionada ao estresse e conhecida popularmente por cobreiro. Os médicos prescreveram-lhe repouso absoluto, segundo os funcionários da Agência do Cerimonial, que pediram cooperação da imprensa para ajudá-la a recuperar-se. ?É necessário assegurar um ambiente de paz para sua recuperação?, disse um funcionário. Segundo ele, a agência pediu a 15 jornais nacionais, rede de TV e agências de notícias creditados no Palácio para terem ?consideração especial? pela situação de Masako. A princesa passou um mês na casa de montanha de sua família, em abril, numa tentativa de recuperar-se mais rapidamente. A agência diz que pelo mesmo motivo ela fará viagens ao exterior, daqui para frente. Masako, diplomada em Harvard, tem enfrentado um intenso escrutínio da mídia, desde seu casamento com Naruhito, em 1992. Em meio à pressão para dar à luz a um herdeiro, ela sofreu um aborto antes de dar a luz à sua única filha, a princesa Aiko, em dezembro de 2001. De acordo com as atuais leis japonesa, apenas homens podem ascender ao trono do Japão.