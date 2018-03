Palco desaba em inauguração de museu nos EUA A inauguração do Centro Nacional da Constituição foi temporariamente ofuscada nesta sexta-feira pelo desabamento parcial de um palco, ferindo o prefeito de Filadélfia e outras duas pessoas. Uma juíza da Suprema Corte não foi atingida por pouco. O palco, de 4,5 metros de altura, desabou lentamente enquanto convidados de honra puxavam fitas azuis, vermelhas e brancas que deveriam revelar uma tela mostrando a assinatura da Constituição dos Estados Unidos. Em vez disso, as fitas puxaram a estrutura do palco, que caiu, ferindo levemente o prefeito John F. Street e o senador Arlen Specter e derrubando Joseph Torsella, presidente da museu. Torsella, Street e uma assessora governamental foram levados a um pronto-socorro e receberam alta rapidamente. Ninguém precisou ser internado. Os pedaços de ferro e madeira quase acertaram a juíza Sandra Day O´Connor, da Suprema Corte de Justiça dos EUA. Ela fez a contagem regressiva para dar início à cerimônia. Entre as peças em exposição no museu estão a primeira versão publicada da Constituição dos Estados Unidos e um tinteiro utilizado por Abraham Lincoln na assinatura da Proclamação de Emancipação.