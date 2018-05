Palestina e Israel podem ter primeira reunião desde 2010

Al-Ahmed disse que não são esperadas negociações formais durante as conversas entre Saeb Erekat, negociador palestino, e Isaac Molcho, de Israel. No entanto, eles deverão trocar opiniões sobre questões importantes relacionadas a segurança e às fronteiras entre Israel e um futuro estado Palestino.

Autoridades israelenses, não confirmaram a reunião, que pode ser a primeira entre as duas partes desde uma rodada de negociações que teve vida curta e foi rompida em setembro de 2010. Os palestinos têm afirmado que não vão retomar as negociações a menos que Israel suspenda a construção de assentamentos na Cisjordânia e no leste de Jerusalém. As informações são da Associated Press.