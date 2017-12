Palestina protesta contra cerco a Arafat e 4 morrem O presidente palestino Yasser Arafat continuava, na noite deste sábado, cercado pela forças militares israelenses que ameaçaram fazer explodir o edifício onde ele resistia, embora o governo de Tel Aviv tenha negado que pretenda causar qualquer dano ao líder palestino. Milhares de palestinos desafiaram o toque de recolher e saíram às ruas em defesa de Arafat, tanto em Ramallah, onde dois deles morreram, como em outras cidades da Cisjordânia e Gaza, em um agravamento de tensão que despertou preocupação em vários governos. As manifestações e a tentativa dos militares israelenses de impedi-las se generalizaram por todas as áreas palestinas, e pelo menos quatro palestinos perderam a vida, já que além das duas mortes em Ramallah houve outra no campo de refugiados de Balata, em Nablus, e o quarto palestino foi ferido ao participar de uma manifestação em Tulkarem e morreu pouco depois em um hospital. Fontes palestinas disseram que uma das vítimas em Ramallah morreu com um disparo na cabeça e a outra, no peito. Habitantes de Ramallah e jornalistas ocidentais puderam ver quando os militares, usando alto-falantes e falando árabe, intimaram hoje à tarde os ocupantes do edifício onde Arafat permanece a desocupá-lo "um a um e com as mãos para o alto". Os habitantes das imediações também foram advertidos a abandonarem a zona, devido à iminência de uma "poderosa explosão". Mas no que parecia ser uma guerra de nervos, um porta-voz oficial de israel, Dore Gold, declarou pouco depois que seu governo "não tem nenhum interesse em causar danos" ao presidente palestino. O porta-voz também negou a possibilidade de uma explosão no edifício, já parcialmente destruído desde quinta-feira, quando Israel lançou uma vasta ofensiva como represália a um atentado terrorista que naquele mesmo dia havia matado seis pessoas em Tel Aviv. Tanques e buldôzeres permaneciam a 10 metros do edifício de cujo interior um dos colaboradores de Arafat anunciou que "ninguém se renderá". A gravidade da situação, que será examinada na segunda-feira pelo Conselho de Segurança da ONU, levou o governo alemão - entre outros governos europeus e árabes - a pedir a ambas as partes que façam esforços para impedir um desenlace que leve a crise a um ponto sem retorno. Fontes governamentais dos EUA disseram que a Casa Branca acompanha a situação com atenção, embora não tenha feito nenhum pronunciamento público.