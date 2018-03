Palestino brinca que carrega bomba e é detido nas Filipinas

Um cidadão palestino foi detido em um aeroporto das Filipinas após dizer, em tom de piada, que levava uma bomba em sua bagagem. Segundo a legislação filipina, este tipo de crime tem pena de até cinco anos de prisão. Os fatos ocorreram na terça-feira passada, quando Ahmed Siyam, um homem de negócios de 50 anos, supostamente disse a um dos inspetores de bagagens do aeroporto de Cebu que carregava uma bomba em sua mala. Siyam, que desejava voar para a Arábia Saudita, foi detido pela Polícia e posto à disposição da Justiça, que lhe concedeu a liberdade sob fiança. No entanto, o detido negou durante seu depoimento ter brincado sobre uma bomba, e assegurou que os responsáveis de segurança lhe interpretaram de forma errônea. No ano passado, as autoridades filipinas detiveram pelo menos sete pessoas por fazer brincadeiras sobre explosivos em aeroportos, incluindo um cidadão italiano que declarou levar três bombas nucleares no bolso de seu casaco e trabalhar para o terrorista Osama bin Laden.