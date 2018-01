Palestino condenado a morte por colaborar com Israel Um juri sentenciou à morte, hoje, um oficial militar palestino por ter colaborado com o serviço de inteligência israelense. Hassan Mussalam, de 54 anos, foi preso por autoridades palestinas em novembro passado e acusado de colaborar com Israel desde 1994. Em um julgamento que durou dois dias, foram apresentadas evidências de que Mussalam vendeu informações militares a Israel. Em um dos casos, ele teria recebido o equivalente a US$ 450 pelas informações. Mussalam declarou-se inocente. O líder palestino Yasser Arafat deve autorizar todas as execuções promovidas pela Autoridade Palestina e, por isso, ainda não foi definida a data da execução de Mussalam. Dois palestinos foram executados no início deste ano, em Belém, pelo mesmo crime e outros dois encontram-se no corredor da morte aguardando a execução, determinada em um julgamento em janeiro. Além disso, três palestinos suspeitos de fornecer informações a Israel foram encontrados mortos nas últimas semanas.