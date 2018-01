Palestino desafia Arafat com programa radical Um cientista político que passou 14 meses num cárcere das forças de segurança palestinas decidiu desafiar a liderança de Yasser Arafat. Abdel Sattar Qassem afirmou que vai disputar a presidência da Autoridade Palestina (AP), numa eventual eleição. Qassem disse que pretende apresentar aos palestinos um programa de governo anticorrupção. Embora com educação ocidental e secular, ele não esconde suas simpatias pelos grupos islâmicos radicais, e apóia os ataques suicidas contra civis israelenses. Qassem não reconhece o Estado judeu e opõe-se ferozmente aos acordos de paz assinados por Arafat com os israelense em 1993, na Noruega. Arafat enfrenta forte pressão para reformular sua administração. Seus ministros já colocaram os cargos à disposição. Hoje, ele participou de uma reunião com membros da Comissão Eleitoral Palestina para debater a possibilidade de convocação de eleições. Leia o especial