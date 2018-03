Palestino é morto ao avançar com trator sobre carros Um palestino lançou hoje um trator contra carros que circulavam pelo centro de Jerusalém, provocando ferimentos em quatro pessoas antes de ser morto, informou a polícia israelense. Três carros ficaram danificados. O ataque ocorreu na rua do hotel em que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, se hospedará depois de chegar para uma visita a Israel. Em Amã, horas antes de embarcar para Israel, ele lamentou o episódio. O incidente é semelhante a um ataque ocorrido no início deste mês, quando um palestino usou uma escavadeira para investir contra carros e pedestres em uma avenida movimentada de Jerusalém. Na ocasião, três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas antes de o agressor ser morto por um soldado de folga que passava pelo local. O ataque ocorreu no mesmo dia de uma reunião entre os presidentes de Israel, Shimon Peres, e da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas. O presidente palestino condenou o ataque. A polícia identificou o autor do ataque como Ghassan Abu Teir, um palestino de 22 anos que reside em Jerusalém Oriental, o setor majoritariamente árabe da cidade sagrada. O rapaz tinha parentesco com Mohammed Abu Teir, um político anti-Israel filiado ao partido islâmico Hamas, mas aparentemente não era ligado a nenhum grupo radical. Os serviços locais de segurança qualificaram o incidente como "um ato de terror".