Palestino é morto depois de esfaquear guarda israelense na Cisjordânia

JERUSALÉM - Um palestino foi morto na madrugada desta quarta-feira, 7, depois de esfaquear e ferir levemente um guarda da segurança israelense na entrada de uma colônia judia no território palestino ocupado da Cisjordânia, informaram o Exército de Israel e fontes médicas.

O incidente ocorreu no assentamento de Karmei Tzur, ao norte de Hebron, no sul da Cisjordânia, quando "um assaltante palestino chegou à entrada da comunidade e esfaqueou o guarda de segurança civil", disse um comunicado militar.

+ Israel permitirá entrada de geradores na Faixa de Gaza para amenizar crise de energia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Outro guarda de segurança disparou contra o assaltante, o que resultou na sua morte. O guarda foi ferido levemente e levado a um hospital para receber tratamento médico", acrescentou a nota.

Segundo detalhou o serviço médico Maguen David Adom (MDA, Estrela de David Vermelha, equivalente à Cruz Vermelha), a chamada de emergência foi recebida às 5h31 locais e o ferido era um homem de 34 anos. Ele foi encontrado totalmente consciente, em estado leve e com uma ferida a punhal na mão.

+ Israelense é morto em assentamento na Cisjordânia, diz Exército

O caso ocorre depois que, na terça-feira, 6, dois palestinos foram mortos pelo Exército na Cisjordânia. Um deles era o suposto autor do assassinato de um rabino colono em janeiro e outro morreu em enfrentamentos entre jovens palestinos e forças de segurança israelenses registrados à noite em Nablus, no norte do território.

Um dia antes, um palestino matou a facadas um israelense, identificado como Itamar Ben Gal, de 40 anos. Ele era morador da colônia de Har Bracha, rabino e professor em uma escola. O agressor fugiu e o Exército e a Polícia fazem uma operação de busca. /EFE