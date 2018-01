Palestino é morto em ofensiva israelense em Rafah Um palestino morreu e outro ficou gravemente ferido na madrugada deste sábado por disparos de soldados israelenses em Rafah, ao sul da Faixa de Gaza, informaram fontes palestinas. Tanques israelenses, apoiados por soldados e escavadeiras, entraram em território controlado pela Autoridade Palestina na fronteira de Rafah, que separa a Faixa de Gaza do Egito, e dispararam contra várias casas. Militares israelenses disseram que a ofensiva foi feita em território controlado por Israel e tinha como objetivo encontrar túneis de rebeldes palestinos usados no contrabando de armar vindas do Egito para Gaza. Os disparos só foram feitos depois que palestinos lançaram coquetéis molotov, informou um soldado israelense.