Palestino é morto na Faixa de Gaza Soldados israelenses mataram hoje um palestino armado que tentava se infiltrar na colônia de Kfar Daron, localizada no sul da Faixa de Gaza, de acordo com informações de fontes oficiais. A identidade do palestino ainda não foi revelada. O incidente acontece 24 horas depois de um outro atentado, ocorrido ontem, quando um motorista de ônibus palestino atropelou uma fila de passageiros em um ponto de ônibus, matando oitos soldados israelenses e ferindo outras 20 pessoas, em Holon, subúrbio de Tel-Aviv. Em represália ao atentado de quarta-feira, o chefe do Estado Maior israelense, general Shaul Mofaz, anunciou o bloqueio quase total por terra, mar e ar da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condenou o atentado contra os soldados e fez um apelo para que israelenses e palestinos encerrem o ciclo de "ação e reação" que está impedindo que a paz se concretize no Oriente Médio.