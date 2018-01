Palestino é morto por soldados israelenses em Gaza Um palestino foi morto a tiros por soldados israelenses próximo ao assentamento judaico Ganei Tal, na Faixa de Gaza. De acordo com fontes militares, o homem trazia uma bomba atada ao corpo e planejava detoná-la no local. Mohammed Akram Al-Dosuki, de 22 anos, era membro do grupo Jihad Islâmica. O incidente ocorre um dia depois de Israel ter se retirado do acampamento de refugiados Rafah, em Gaza. Enfrentamentos durante as incursões israelenses na região na última semana - à procura de túneis que serviriam para contrabando de armas - deixaram nove palestinos mortos e mais de 40 feridos.