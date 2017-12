Palestino é preso por ligação com morte de crianças Agentes palestinos de inteligência detiveram nesta quinta-feira um membro de um grupo militante em Gaza, por conexão com as mortes de três crianças nesta semana, disseram testemunhas e fontes de segurança. A unidade geral de inteligência das forças de segurança palestinas, um órgão aliado ao presidente Mahmoud Abbas, prendeu Hisham Mukhaimar, membro dos Comitês de Resistência Popular, em sua casa, em Gaza. Uma fonte de segurança palestina, que quis ser mantida anônima, disse que a prisão estava ligada à investigação do assassinato, na segunda-feira, de três crianças cujo pai é um assessor próximo de Abbas. A morte dos três garotos, todos com menos de 10 anos, chocou os moradores de Gaza e aumentou a divisão entre os principais grupos políticos palestinos, a Fatah e o Hamas.