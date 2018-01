Palestino escapa de atentado em Nablus O Exército de Israel tentou hoje matar Jihad al-Mussaimi, um líder da Fatah, grupo ligado ao chefe da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Na madrugada de hoje um helicóptero disparou dois mísseis contra o carro onde estava Al-Mussaimi, na cidade cisjordaniana de Nablus. Os disparos, porém, não acertaram o alvo por pouco, e o palestino está apenas ferido. O primeiro míssil acertou o chão logo em frente ao carro, lançando vários estilhaços contra o carro de Al-Mussaimi. O militante da Fatah conseguiu pular do carro antes que o segundo míssil atingisse seu carro. Ele teve ferimentos na perna direita. Os estilhaços ainda atingiram uma outra pessoa que estava no carro junto com Al-Mussaimi e feriram dois palestinos que estavam próximos ao local da explosão. Nenhum deles ficou gravemente ferido. O Exército de Israel confirmou o atentado contra "um perigoso terrorista, com muito sangue israelense em suas mãos". Al-Mussaimi já foi chefe da polícia em Nablus é considerado um dos principais ativistas da Fatah. "Foi uma tentativa de assassinato fracassada de Israel", disse Issam Abu Baker, outro líder da Fatah em Nablus.