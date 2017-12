Palestino esfaqueia israelenses, matando mulher Um palestino lançou um ataque com faca dentro de um microônibus na região central de Israel, matando uma mulher e ferindo quatro outras pessoas. Segundo a polícia, o ataque teve motivação política. Testemunhas disseram que o veículo viajava pela cidade de Petach Tikva quando o agressor se levantou e começou a esfaquear outros passageiros. Testemunhas dizem ainda que uma multidão furiosa conteve o assassino, antes que a polícia o capturasse. "Eles o espancaram", disse uma pessoa. "Foi uma confusão". A polícia informa que uma mulher foi morta. O serviço israelense de resgate diz que quatro outras vítimas ficaram feridas, três delas mulheres. As tensões entre israelenses e palestinos vêm aumentando nos últimos dias, depois que Israel matou um importante líder do grupo Jihad Islâmica.