Palestino fere 2 em ataque suicida na Faixa de Gaza Um palestino realizou um ataque suicida na fronteira norte da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, deixando também dois policiais feridos. O homem detonou os explosivos perto de um posto de controle, por onde muitos palestinos passam diariamente para trabalhar em Israel. Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. Os policiais sofreram ferimentos leves nos braços e nas pernas e foram levados para um hopital israelenses na cidade de Ashkelon. O ataque acontece horas antes da chegada de dois oficiais americanos em Israel, que tentarão negociar, novamente, uma trégua. A paz na região interessa aos Estados Unidos, que querem conquistar o apoio de nações islâmicas moderadas na luta contra o terrorismo no Afeganistão. Desde o início da nova intifada, em setembro do ano passado, 721 palestinos e 189 israelenses morreram. Leia o especial