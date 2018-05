Palestino mata sobrinho de ministra israelense O sobrinho da ministra da Cultura de Israel, Limor Livnat, morreu baleado por um policial palestino ontem ao entrar sem permissão em um lugar sagrado na Cisjordânia. Outros quatro israelenses que estavam com Ben Yossef Livnat, de 25 anos, foram feridos pelos disparos na Tumba de José, em Nablus. A Autoridade Palestina disse que o grupo não tinha autorização para visitar o local. No últimos quatro anos, visitas à tumba são organizadas com escolta israelense duas vezes por mês, sem incidentes até agora.