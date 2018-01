Palestino morre antes de atentado suicida Um novo atentado suicida palestino ocorreu hoje em uma movimentada esquina de Jerusalém. O homem detonou a bomba quando a polícia aproximou-se e pediu que se identificasse. Além do palestino, nenhuma outra pessoa foi morta ou ferida no atentado. É o segundo atentado ocorrido em Israel em dois dias. Ontem, três israelenses morreram após atentado suicida na cidade costeira de Netanya. A Frente Popular para Libertação da Palestina, facção radical da Organização para Libertação da Palestina, assumiu responsabilidade sobre o ataque de domingo. As informações são da Dow Jones.