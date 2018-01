Palestino morre durante confrontos em Gaza Soldados israelenses mataram na madrugada desta segunda-feira um palestino armado no assentamento judeu de Netzarim, no centro da Faixa de Gaza, durante uma troca de tiros. Fontes militares israelenses informaram que o membro da resistência palestina está vestido com roupas do Exército de Israel. Além disso, 13 palestinos foram detidos em Gaza e na Cisjordânia. Em Jenin, norte da Cisjordânia, forças israelenses entraram na cidade e impuseram toque de recolher. Com isso, o governo de Israel tenta evitar novos ataques de extremistas palestinos. Yaalon - Segundo a imprensa local, o chefe do Estado Maior israelense, Moshe Yaalon, disse em um conferência, na semana passada, em Washington (EUA), que no futuro será quase que inevitável o desmantelamento de quase todos os assentamentos judeus nos territórios palestinos. Mas Yaalon ressaltou que a única possibilidade de avançar nas negociações será com a expulsão do líder palestino Yasser Arafat do país. Logo após a divulgação desta nota, Yaalon desmentiu o teor da notícia. Segundo ele, suas declarações foram ?totalmente modificadas? e que em nenhum momento usou a palavra expulsão. ?Afirmei que enquanto Arafat continuar no comando, teremos problemas para parar o terrorismo e será difícil chegar a um acordo com os palestinos?, ressaltou o general.