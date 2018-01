Palestino morre em ataque israelense Um tanque israelense disparou cinco balas contra um carro palestino, matando pelo menos uma pessoa na cidade de Nablus, disseram hoje fontes que não quiseram se identificar. Segundo essas fontes, o exército israelense assassinou Saleh Daruazeh ativista do Hamas, grupo radical islâmico. Ambulâncias palestinas correram ao local do ataque e resgataram o corpo de uma pessoa, que pôde ser identificado. Não havia mais ninguém dentro do carro.